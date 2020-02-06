В Москве задержали соучастника убийства «вора в законе» Япончика

Предполагаемого соучастника убийства «вора в законе» Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, задержали. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Задержанного зовут Муртаз Шадания. По версии следствия, он довез снайперскую винтовку до места преступления у ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе и там передал киллеру, спрятавшемуся в автомобиле ГАЗель, который был припаркован возле заведения.

По сообщению издания, Шадания был подручным Ильи Симонии по прозвищу Махо — предполагаемого организатора убийства Япончика.

Махо в настоящее время объявлен в розыск.

Справка:

Вечером 28 июля 2009 года Иваньков вышел из ресторана, в него выстрелил неизвестный. Пуля попала в живот. Иванькова срочно госпитализировали и прооперировали, но он так и не оправился от ранения и скончался 9 октября того же года в московской клинике.







Четверг, 6 февраля 2020 г. 9

Источник: Портал Информер