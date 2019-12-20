В Москве задержан «Дед Мороз», требующий отдать власть народу

20 декабря 2019     12
В Москве задержан «Дед Мороз», требующий отдать власть народу

В Москве задержали тюменского журналиста и писателя Виктора Егорова, который вышел на Красную площадь в костюме Деда Мороза с плакатом «Вся власть народу!». Об этом сообщил его соратник Игорь Коношанов

Полицейские заявили Егорову, что на Красной площади запрещено проводить одиночные пикеты.

Правоохранители отвели его вместе с Коношановым в ОВД «Китай-город», где их продержали более часа и отпустили. Был ли составлен в их отношении протокол об административном нарушении —  неизвестно. 

Егоров провел стрим на ютуб-канале Коношанова с Манежной площади. Однако позже трансляция прервалась. Вероятно, это могло произойти из-за стрельбы у здания ФСБ на Лубянке.

В конце октября сторонник шамана Александра Габышева Виктор Егоров заявил о продолжении «похода» на Москву, несмотря на то, что 26 октября отряд был официально распущен.

В списке городов, которые запланировал посетить и в которых намерен провести одиночные пикеты «Дед Мороз» (такую кличку Егоров получил в отряде): Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург и Челябинск.

Егоров был в Шиесе и сегодня добрался до Москвы.

23 сентября Егоров в Facebook призвал своих читателей собраться на Красной площади в Москве 22 декабря этого года, чтобы «объявить о роспуске Государственной думы, отставке правительства и президента. Назначить досрочные выборы президента и депутатов Государственной думы на сентябрь 2020 года».



Пятница, 20 декабря 2019 г. 286

Источник: Портал Информер

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