В Москве за вымогательство задержан генерал МВД

25 сентября в Москве задержан генерал-майор МВД Александр Мельников, который является замглавы управления ведомства по обеспечению охраны общественного порядка.

Высокопоставленного полицейского обвинили в вымогательстве 100 млн рублей за закрытие уголовного дела.

Уголовное дело против Мельникова было возбуждено 24 сентября, следователем по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СКР. В деле фигурирует ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Следствие уже подало в суд ходатайство об аресте генерала.

Предварительно установлено, что в начале текущего года генерал Мельников вместе с бывшим коллегой пытался выманить 100 млн рублей у московского бизнесмена.

Взамен полицейские якобы обещали закрыть уголовное дело против жертвы.





Четверг, 26 сентября 2019 г. 309

Источник: Портал Информер