В Москве ответили на территориальные претензии Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности украинского государства принять у себя «пару» российских областей.

«Одна российская область уже была в составе Украины, и ей там не понравилось», — напомнила Захарова, имея в виду Крым.

Ранее 2 декабря стало известно о заявлении Кулебы: по его словам, Украина готова принять «пару областей» России для «восстановления исторической справедливости, демократического управления» и «внедрения европейских стандартов жизни».

Так он ответил на заявление председателя российской Госдумы Вячеслава Володина, который 30 ноября предрек дальнейший распад Украины в том случае, если Киев продолжит политику притеснения национальных меньшинств.

По мнению Володина, новые власти страны должны пересмотреть отношение к правам проживающих в стране этнических групп.

Напомним, что 15 ноября сообщалось, что Киев не планирует отменять закон о государственном украинском языке и об образовании на нем, несмотря на протесты Венгрии.

Венгерские дипломаты протестуют против языковой политики страны, так как на Украине проживает около 150 тысяч этнических венгров.

Источник: Портал Информер