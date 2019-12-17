В Москве погибла школьница, которая пыталась записать экстремальное видео

Ученица одной из московских школ погибла, записывая экстремальный вирусный ролик для TikTok. Как сообщает «Московский комсомолец», семиклассница разбилась насмерть, выпав из окна своей квартиры.

12-летняя девочка сидела на подоконнике со смартфоном. Как вспоминают родственники, она часто записывала видео для социальной сети, несмотря на то, что родители были против этого.

Ее тело нашла проходящая мимо жительница дома, она же вызвала скорую помощь.

По словам очевидицы, девочка не подавала никаких признаков жизни. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка.

Девочка жила с матерью, отчимом и двумя сестрами. Родственники отзываются о ней как о веселом и жизнерадостном ребенке.







Вторник, 17 декабря 2019 г. 826

Источник: Портал Информер