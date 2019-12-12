В Москве прощаются с Юрием Лужковым

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков заложил основу для воссоединения Крыма с Россией. Об этом во время прощания с Лужковым в храме Христа Спасителя сказал заместитель председателя совета министров Крыма, представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Именно он [Лужков] поддерживал русский дух в Крыму, создавал основу для возвращения Крыма на родину, в Россию», — заявил Мурадов. От лица всех жителей Крыма он выразил соболезнования по поводу смерти Юрия Лужкова его родным и близким.

Как отметил во время прощания экс-командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Кравченко, в 1990-ые годы Лужков активно поддержал флот.

В Севастополе были построены 3,5 тысячи квартир для военнослужащих ЧФ, начался ремонт ракетного крейсера «Слава», который позже переименовали в «Москву».

Напомним, что 10 декабря в Мюнхене в возрасте 83 лет скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он руководил столицей с 1992 по 2010 года.

Сегодня Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище. В храме Христа Спасителя началась церемония прощания. Панихида продлится семь часов, ей руководит патриарх Кирилл.







Четверг, 12 декабря 2019 г. 237

Источник: Портал Информер