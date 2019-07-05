В Москве снова задержаны сотрудники ФСБ

4 июля были задержаны шесть сотрудников ФСБ России. Среди арестованных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России. Об этом рассказал РБК источник, близкий к ФСБ. Эту информацию подтвердил другой источник из этой службы.

По данным одного из источников, сотрудников ФСБ подозревают в хищении 140 млн руб. в банке (название банка он не уточнил). По словам другого собеседника — 170 млн руб. По делу также проходит «сотрудник Академии ФСБ».В материалах дела говорится, что офицеры ФСБ инсценировали в банке обыск, при котором присутствовали сотрудники Центра специального назначения (в него входят «Альфа» и «Вымпел»).

«Обыск проводился по поддельному постановлению», — рассказал источник в ФСБ, информацию подтвердил источник, близкий к ведомству.

«В Центре специального назначения ФСБ проводится проверка», — рассказал собеседник РБК.