В Москве состоялась ежегодная конференция ассоциации «Воин»

24 января в Москве в особняке А.П. Боголюбова прошла XIII Всероссийская ежегодная конференция руководителей региональных отделов ассоциации «Воин» под руководством президента Андрея Жидкова.

На конференции присутствовали представители более половины регионов России.

Были рассмотрены важные вопросы по дальнейшему развитию ассоциации «Воин», а также переизбраны вице-президенты и совет правления.

Вице-президенты выбраны на 5 лет. Ими стали Герои России Олег Крюков, Владимир Володькин, Валерий Чухванцев, Андрей Звягинцев и Дмитрий Тишкевич, все вице-президенты являются кавалерами Орденского знака Ушакова.

Избран новый состав Правления ассоциации «Воин», в него вошли:

– кавалер Орденского знака Ушакова II степени, подполковник Николай Приходько;

– кавалер Орденского знака Ушакова II степени, полковник МВД Владимир Боклашов;

– кавалер Орденского знака Ушакова II степени, капитан II ранга Александр Олеск;

– кавалер Орденского знака Ушакова III степени, подполковник полиции Альбин Бавжис;

– кавалер Орденского знака Ушакова II степени, подполковник Игорь Гамаюнов;

– кавалер Орденского знака Ушакова II степени, ветеран ФСБ РФ Михаил Шмелев;

– кавалер Орденского знака Ушакова II степени, капитан Дмитрий Полянский;

– кавалер Орденского знака Ушакова III степени Дмитрий Романов;

– кавалер Орденского знака Ушакова III степени Сергей Воробьев;

– кавалер Орденского знака Ушакова III степени Александр Максимов.

По результатам работы за год лучшими региональными отделами признаны: отдел по Самарской области под руководством ветерана боевых действий Вячеслава Муртазина, отдел по Севастополю под руководством Александра Синявского и Санкт-Петербурга под руководством Михаила Глушакова, полковника запаса, ветерана боевых действий.

Президент ассоциации «Воин» Андрей Жидков призвал больше внимания уделить проведению социально-значимых мероприятий в регионах, направленных на празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Следщующее заседание ассоциации «Воин» состоится 6 марта в Кремле, на 12-летие структуры.

Источник: Портал Информер