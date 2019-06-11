В Москве экс-полицейский третий месяц живёт в машине — его выгнали из служебного жилья

49-летний Владимир Плотников — бывший участковый и командир роты ППС. 24 года пахал как следует и вышел на пенсию. Работа закончилась, вместе с ней — право жить в служебной квартире. Суд решил, что ему хватит, пришли чоповцы, мужчину выкинули на улицу.

Идти оказалось некуда. Замки сменили, а вещи семьи остались внутри. Третий месяц Плотниковы ночуют в машине, 16-летнюю дочь отправили к родственникам.

Свои вещи стирают в реке, питьевую воду набирают в церкви.

Бывший майор всё ещё надеется восстановить справедливость и ходит по судам.