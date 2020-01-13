В Московской области по тревоге была поднята таманская дивизия

13 января 2020     16
В Московской области по тревоге была поднята таманская дивизия

В Подмосковье несколько тысяч военнослужащих были подняты по учебной тревоге в рамках проверки боеготовности мотострелков Таманской дивизии.

Как рассказали в Минобороны РФ, бойцы получили оружие и ввели в строй технику, находившуюся на временном хранении, на ней подразделения выдвинулись к железнодорожной станции.

За восемь часов два эшелона были полностью загружены боевыми машинами пехоты БМП-2, самоходными гаубицами «Мста-С», инженерными машинами разграждения ИМР-3М и бронетранспортерами БТР-80.

 

В проверке боеготовности было задействовано более 4,5 тыс. военнослужащих и около 1 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.



Понедельник, 13 января 2020 г. 98

Источник: Портал Информер

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