В Московской области по тревоге была поднята таманская дивизия

В Подмосковье несколько тысяч военнослужащих были подняты по учебной тревоге в рамках проверки боеготовности мотострелков Таманской дивизии.
Как рассказали в Минобороны РФ, бойцы получили оружие и ввели в строй технику, находившуюся на временном хранении, на ней подразделения выдвинулись к железнодорожной станции.
За восемь часов два эшелона были полностью загружены боевыми машинами пехоты БМП-2, самоходными гаубицами «Мста-С», инженерными машинами разграждения ИМР-3М и бронетранспортерами БТР-80.
В проверке боеготовности было задействовано более 4,5 тыс. военнослужащих и около 1 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.
Понедельник, 13 января 2020 г. 98
Источник: Портал Информер