В московской школе опять стрельба

Ученик одной из московских школ пришел на занятия с пистолетом и начал стрелять. Об этом сообщает Telergam-канал «112».

Пистолет оказался травматическим.

14-летний подросток нашел его дома в шкафу, и, по словам учителей, часто ходил с ним на уроки. В день инцидента юноша хвастался оружием перед одноклассниками, передернул затвор и прострелил пол.

После этого завуч забрала у него пистолет и школьника отправила домой.

Никто не пострадал.

По информации РЕН ТВ, школа расположена в Старопетровском проезде. Сразу после стрельбы в школу приехали полицейские. На отца мальчика составлен административный протокол, по какой статье, не уточняется.







Среда, 30 октября 2019 г. 2

Источник: Портал Информер