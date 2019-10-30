В московской школе опять стрельба

Ученик одной из московских школ пришел на занятия с пистолетом и начал стрелять. Об этом сообщает Telergam-канал «112».
Пистолет оказался травматическим.
14-летний подросток нашел его дома в шкафу, и, по словам учителей, часто ходил с ним на уроки. В день инцидента юноша хвастался оружием перед одноклассниками, передернул затвор и прострелил пол.
После этого завуч забрала у него пистолет и школьника отправила домой.
Никто не пострадал.
По информации РЕН ТВ, школа расположена в Старопетровском проезде. Сразу после стрельбы в школу приехали полицейские. На отца мальчика составлен административный протокол, по какой статье, не уточняется.
Среда, 30 октября 2019 г. 2
Источник: Портал Информер