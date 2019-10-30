В московской школе опять стрельба

30 октября 2019     25
В московской школе опять стрельба

Ученик одной из московских школ пришел на занятия с пистолетом и начал стрелять. Об этом сообщает Telergam-канал «112».

Пистолет оказался травматическим.

14-летний подросток нашел его дома в шкафу, и, по словам учителей, часто ходил с ним на уроки. В день инцидента юноша хвастался оружием перед одноклассниками, передернул затвор и прострелил пол.

После этого завуч забрала у него пистолет и школьника отправила домой.

Никто не пострадал.

По информации РЕН ТВ, школа расположена в Старопетровском проезде. Сразу после стрельбы в школу приехали полицейские. На отца мальчика составлен административный протокол, по какой статье, не уточняется.



Среда, 30 октября 2019 г. 2

Источник: Портал Информер

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