В московском аэропорту затопило самолёты (ВИДЕО)

28 июня 2019     19
В московском аэропорту затопило самолёты (ВИДЕО)

Утром 28 июня в Подмосковье затопило дороги, ведущие к аэропорту Шереметьево.

Система ливневой канализации не справляется с потоками воды, в итоге пассажиры и даже некоторые члены экипажей вынуждены добираться до зданий терминалов практически «вплавь».

«В связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе Шереметьево-1 (затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе)», — сообщается на сайте аэропорта.

Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути проезда к терминалам или пользоваться «Аэроэкспрессом».

Между тем, в результате сильных осадков пострадал и сам аэропорт Шереметьево. Дождевой водой залило стоянку в терминале B. Запись происходящего уже опубликована в соцсетях.

На видео виден погрузчик, который едет по большой луже, а также самолет, шасси которого находятся в воде. Ее уровень достигает середины колес «Газелей», на которых пассажиров перевозят до терминала.

Тем не менее, ЧП в Шереметьево, никак не скалилось на работе аэропорта. Все рейсы из Шереметьево отправляются из аэропорта по расписанию без каких-либо задержек.

Источник: Портал Информер

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