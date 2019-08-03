В московском ресторане нашли труп из 90-ых

3 августа 2019     14
В московском ресторане нашли труп из 90-ых

Во время ремонтных работ в одном из московских ресторанов обнаружили труп, который пролежал под полом несколько десятилетий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Тело обнаружили во время ремонтных работ после вскрытия пола в ресторане в столичном районе Люблино», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, смерть наступила порядка 25 лет назад.

По факту обнаружения тела проводится проверка, назначены экспертизы.


Суббота, 3 августа 2019 г. 86

Источник: Портал Информер

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