В московскую больницу вызвали Росгвардию

Сотрудники Росгвардии и полицейские приехали в гинекологическую больницу №11 (филиал №2 городской клинической онкологической больницы №1) Москвы и с автоматами в руках выстроились в коридоре медучреждения. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам лидера профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, силовиков вызвал главный врач больницы Всеволод Галкин, который под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения якобы вынуждает врачей увольняться.

Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Пациенты больницы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину и министру здравоохранения Веронике Скворцовой с требованием рассмотреть законность оснований для увольнения врачей и отменить решение о закрытии больницы.

В письме говорится, что главврач Галкин принуждает всех врачей к увольнению по собственному желанию в связи с закрытием медучреждения, якобы на основании решения департамента здравоохранения Москвы, которое он «никому не предоставлял».

Сами врачи записали видеообращение, в котором заявили, что им не дают работать. Они не согласились с тем, что больница не может оказывать помощь пациентам.

В профсоюзе связали закрытие больницы со строительством нового элитного жилого комплекса.

По словам Васильевой, одному из врачей предлагали 2 миллиона рублей за увольнение по собственному желанию.

Больница была основана в 1978 году на базе старейшего городского родильного дома. Ежегодно врачи больницы оперируют в среднем 5 тысяч женщин.







Среда, 18 декабря 2019 г. 893

Источник: Портал Информер