В МФЦ Севастополя введены новые услуги

13 февраля 2020     14
В МФЦ Севастополя введены новые услуги

В МФЦ расширен перечень услуг, предоставляемых по принципу «одного окна».

Теперь севастопольцы имеют возможность через МФЦ получить разъяснение результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, а также назначение выплаты компенсации расходов по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома отдельным категориям граждан.

На данный момент перечень услуг, предоставляемых в МФЦ, составляет 176 позиций, из них 101 – это региональная услуга.



Четверг, 13 февраля 2020 г. 504

Источник: Портал Информер

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