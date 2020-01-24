В МЧС России назвали недопустимым поведение главы Чувашии Игнатьева

24 января 2020     13
В МЧС России назвали недопустимым поведение главы Чувашии Игнатьева

Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины. Об этом сообщила пресс-службу ведомства.

«В МЧС России негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия. Министр Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом», — сказал собеседник агентства.

В МЧС раскритиковали и поведение подпрыгнувшего за ключами пожарного. В МЧС отметили, что сотрудники ведомства должны вести себя соответствующе.

Напомним, что в «Единой России» считают моральным уродством поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева



Пятница, 24 января 2020 г. 1807

Источник: Портал Информер

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