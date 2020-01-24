В МЧС России назвали недопустимым поведение главы Чувашии Игнатьева

Напомним, что в «Единой России» считают моральным уродством поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева

В МЧС раскритиковали и поведение подпрыгнувшего за ключами пожарного. В МЧС отметили, что сотрудники ведомства должны вести себя соответствующе.

«В МЧС России негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия. Министр Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом» , — сказал собеседник агентства.

Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева , который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины. Об этом сообщила пресс-службу ведомства.

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