В МЧС Севастополя новый первый замначальника (ФОТО)

24 октября начальник Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Дмитрий Козлов представил личному составу своего нового первого заместителя, назначенного приказом МЧС России от 17 октября 2019 года № 104-ВК – полковника Валерия Зеленина.
Валерий Викторович обратился к сотрудникам, выразив надежду на плодотворное сотрудничество, активную и результативную совместную работу, направленную на решение вопросов и выполнение непосредственных задач, лежащих в сфере служебной и профессиональной деятельности коллектива севастопольского чрезвычайного ведомства.
Для справки:
Зеленин Валерий Викторович родился 17 октября 1980 года в г. Урень Горьковской области.
В 2003 году окончил Нижегородский коммерческий институт (специальность «юриспруденция»), в 2018 окончил Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России по специальности «пожарная безопасность». В 2007 – Институт развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС России (повышение квалификации), в 2010 – Санкт-Петербургский институт ГПС МЧС России (повышение квалификации), в 2015 – Санкт-Петербургский институт ГПС МЧС России (повышение квалификации).
В МЧС России с 2003 года.
За период службы занимал должности:
В 2003-2004 гг. – инспектор 26 пожарной части 3 отряда Государственной противопожарной службы управления Государственной противопожарной службы МЧС России Нижегородской области.
В 2004-2005 гг. – старший инспектор отдела кадров управления кадровой, воспитательной работы и профессиональной подготовки Главного управления МЧС России по Нижегородской области.
В 2005-2008 гг. – заместитель начальника отдела воспитательной работы (и психологического обеспечения) управления (кадров, воспитательной работы и профессиональной подготовки) Главного управления МЧС России по Нижегородской области.
В 2008-2009 гг. – начальник отделения (строевого, награждений и званий) управления кадров Приволжского регионального центра МЧС России.
В 2009-2010 гг. – начальник отдела (строевого, награждений и званий) управления кадров Приволжского регионального центра МЧС России.
В 2010-2011 гг. – начальник отдела награждений (присвоения званий, подготовки кадров и специалистов системы МЧС России) управления кадров Приволжского регионального центра МЧС России.
В 2011-2014 гг. – начальник управления кадров Приволжского регионального центра МЧС России.
В 2014-2016 гг. – помощник начальника центра – начальник отдела (по вопросам противодействия коррупции) Приволжского регионального центра МЧС России.
С декабря 2016 года по октябрь 2019 – заместитель начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области.
С октября 2019 – первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю.
За период службы награждён ведомственными наградами: медалью «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», медалью «За пропаганду спасательного дела», медалью «За безупречную службу», медалью «ХХ лет МЧС России», памятной медалью «Маршал Василий Чуйков», медалью «ХV лет МЧС России». нагрудными знаками: «За заслуги», «Почётный знак МЧС России».
Женат, имеет трех сыновей.
Источник: Портал Информер