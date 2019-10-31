В НАТО потребовали вернуть Крым Украине

В НАТО протребовали вернуть контроль над Крымом Киеву. Соответствующий документ размещен на официальном сайте НАТО.

“Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине и призываем Россию предоставить международным мониторинговым организациям доступ в Крым”, – говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что НАТО “осуждает и не признает незаконную аннексию Крыма Россией”.

В НАТО недовольны “широкомасштабным наращиванием российской стороной военной мощи в Крыму”.

Эти действия Москвы названы “частью более масштабной модели российских агрессивных действий в регионе”.

Кроме того, представители НАТО заявили, что в настоящее время нет возможности для нормальной работы НАТО с Российской Федерацией. Восстановление полноценного сотрудничества возможно только после того, как Россия “изменит свое поведение“.

Российскую сторону призвали придерживаться норм международного права и реализовывать международные обязательства.

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Четверг, 31 октября 2019 г. 62

Источник: Портал Информер