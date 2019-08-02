В Нахимовском районе Севастополя открыто новое отделение МФЦ

2 августа 2019     3
В Нахимовском районе Севастополя открыто новое отделение МФЦ

В Севастополе по адресу: улица Рабочая, 4 открылось новое отделение МФЦ, рассчитанное на 5 окон.

Открывшийся МФЦ обеспечен современным оборудованием, в зоне ожидания расположены информационные стенды, удобная мебель, для маленьких посетителей предусмотрен «детский уголок», функционирует система кондиционирования, электронная система управления очередью.

Особое внимание уделенолицам с ограниченными физическими возможностями – помещение соответствует всем требованиям программы «Доступная среда».

Отделение работает в понедельник, вторник, среду и пятницу с 9.00 до 18.00, в четверг с 10.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 17.00, в воскресенье – выходной.

На   текущий   момент    на    площадке   МФЦ   реализовано предоставление 160 услуг, до конца текущего года планируется довести этот показатель  до 180.

С 24 июля 2019 года в 11 отделениях МФЦ организован прием документов по предоставлению услуги: «Прием заявлений о включении избирателей, участников референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения и их передача в соответствующую территориальную избирательную комиссию на выборах в органы государственной власти города Севастополя, референдуме города Севастополя».           


Пятница, 2 августа 2019 г. 42

Источник: Портал Информер

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