В Нахимовском районе Севастополя появились новые площадки для детей (ФОТО)

В Нахимовском районе Севастополя торжественно открыли новые современные детские спортивные площадки. Спортивные зоны для детей появились в районе дома №48 по улице Жидилова, а также на Гранатной, 1а.

Реализовать проект удалось благодаря стараниям депутата Нахимовского муниципалитета Александра Брыжака. Как председателю постоянной комиссии по бюджету, ему удалось поспособствовать выделению средств из муниципального бюджета.

«С огромным удовольствием мы сегодня открываем новые, качественные и функциональные детские спортивные площадки. Мне, как отцу, важно, чтобы наш район стал более комфортным для проживания детей и подростков. Очень хочется, чтобы в каждом дворе появились современные детские спортивные и игровые зоны», – отметил кандидат в депутаты второго созыва Законодательного Собрания Севастополя Александр Брыжак.

Большой вклад в осуществление задуманного внесли и местные активисты, среди них Нина Ивановна Трифонова и руководитель управляющей компании Нахимовского района Игорь Борисович Дмитриев.

«У нас у всех одна большая и общая цель. Я сам живу в Нахимовском районе, здесь же проживают мои дети, друзья и товарищи. И, безусловно, я искренне хочу, чтобы наш район динамично развивался. В этом мне помогают местные активисты и коллеги, спасибо им большое», – сказал Брыжак.

Он уверен, что настало время для решительных действий.

Депутат Нахимовского муниципалитета регулярно проводит встречи с людьми, ходит по дворам и детально вникает в каждую озвученную проблему. Брыжак не боится критики, трудностей и преград. Он готов всегда отстаивать интересы жителей, защищать их права и сообща решать любые вопросы.

Открытие спортплощадки на Жидилова

Открытие детской площадки на Горпищенко





Четверг, 29 августа 2019 г. 16702

Источник: Портал Информер