В начале августа в Севастополе откроются школьные базары

В канун нового учебного года в Севастополе организуют специализированную ярмарку товаров для школьников. Соответствующее распоряжение принято сегодня на заседании правительства под председательством врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

«С 1 августа по 15 сентября в Севастополе будет проводиться специализированная ярмарка «Школьная». Предлагается организация трех ярмарочных площадок, с предоставлением 55 торговых мест. Это уже традиционные ярмарки, площадки проведения хорошо известны жителям и пользуются спросом во время подготовки детей к школе», – сказал начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников.

Врио губернатора Михаил Развожаев поручил профильным ведомствам обеспечить контроль за соблюдением порядка на время работы ярмарок.

«Прошу также учесть мероприятия по соблюдению порядка и уборке мусора на местах проведения ярмарки. В первую очередь торговля не должна нарушать общественный порядок. Я сам обязательно проеду и посмотрю торговые площадки», – сказал Михаил Развожаев.

Ярмарки будут работать на проспекте Генерала Острякова (в районе кинотеатра «Москва»), в Комсомольском парке им. Героя Советского Союза М. Байды и в районе дома №57 на проспекте Октябрьской революции.