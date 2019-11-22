В начале декабря Россию захлестнёт забастовка таксистов

Таксисты из разных городов и регионов готовятся к общероссийскому протесту. В настоящее время идет речь о подготовке масштабной акции протеста водителей, которая, в частности, пройдет и на улицах Москвы в начале декабря.

Цели акции заявлены не политические. Таксисты намерены добиться более справедливой по отношению к таксистам политики со стороны сервисов: прежде всего, Uber, Яндекс Такси, и Gett такси.

Группа «Бойкот 2019» в Телеграме, своего рода информационный центр по подготовке протестной акции таксистов, имеет подгруппы, координирующие действия участников в разных городах, что говорит о широком охвате предстоящей акции и готовности ее участников к активным действиям по защите своих прав.

И пусть пока требования водителей такси подчеркнуто не политические – организаторы вывесили в телеграм описание акции в формате «вопрос-ответ», где говорится, что их врагами являются жадные службы-агрегаторы. Но все прекрасно понимают, что экономические требования могут очень быстро превратиться в политические.

СМИ, близкие к Кремлю, пишут, что за акцией таксистов, могут стоять некие силы, разыгрывающие в РФ «майданный сценарий по методичкам Джина Шарпа».

Между тем, не будет большим преувеличением сказать, что таксисты не планируют устраивать революцию, но она может с них начаться.

Участники полны решимости провести акцию даже в том случае, если она, вопреки неотъемлемому конституционному праву граждан, на днях еще раз подтвержденному решением Конституционного суда, не будет санкционирована властями.

Более того – судя по тому, что пишут люди в специализированных группах в социальных сетях, посвященных предстоящим протестам, люди морально готовы и даже к столкновениям с силовиками.

Например, если почитать то, что пишут участники таксистских чатов в Телеграм, речь идет не только о сугубо профессиональных протестах, водителей, недовольных низкой тарифной ставкой и условиями работы.

Радикализм участников этих групп говорит нам о том, что настроения широких слоев населения, а отнюдь не только московских хипстеров, уже близки к точке кипения.

Водители пишут: «Мы должны действовать серьезно, если не перекроем центр города, никто не будет уважать нас».

Готовы люди и к решительным действиям против штрейкбрехеров: «Мы должны заставить плакать тех, кто рискнет работать вместо нас».







Пятница, 22 ноября 2019 г. 1

Источник: Портал Информер