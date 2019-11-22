В начале декабря Россию захлестнёт забастовка таксистов

Таксисты из разных городов и регионов готовятся к общероссийскому протесту. В настоящее время идет речь о подготовке масштабной акции протеста водителей, которая, в частности, пройдет и на улицах Москвы в начале декабря.Цели акции заявлены не политические. Таксисты намерены добиться более справедливой по отношению к таксистам политики со стороны сервисов: прежде всего, Uber, Яндекс Такси, и Gett такси.
Группа «Бойкот 2019» в Телеграме, своего рода информационный центр по подготовке протестной акции таксистов, имеет подгруппы, координирующие действия участников в разных городах, что говорит о широком охвате предстоящей акции и готовности ее участников к активным действиям по защите своих прав.
И пусть пока требования водителей такси подчеркнуто не политические – организаторы вывесили в телеграм описание акции в формате «вопрос-ответ», где говорится, что их врагами являются жадные службы-агрегаторы. Но все прекрасно понимают, что экономические требования могут очень быстро превратиться в политические.
СМИ, близкие к Кремлю, пишут, что за акцией таксистов, могут стоять некие силы, разыгрывающие в РФ «майданный сценарий по методичкам Джина Шарпа».
Между тем, не будет большим преувеличением сказать, что таксисты не планируют устраивать революцию, но она может с них начаться.
Участники полны решимости провести акцию даже в том случае, если она, вопреки неотъемлемому конституционному праву граждан, на днях еще раз подтвержденному решением Конституционного суда, не будет санкционирована властями.
Более того – судя по тому, что пишут люди в специализированных группах в социальных сетях, посвященных предстоящим протестам, люди морально готовы и даже к столкновениям с силовиками.
Например, если почитать то, что пишут участники таксистских чатов в Телеграм, речь идет не только о сугубо профессиональных протестах, водителей, недовольных низкой тарифной ставкой и условиями работы.
Радикализм участников этих групп говорит нам о том, что настроения широких слоев населения, а отнюдь не только московских хипстеров, уже близки к точке кипения.
Водители пишут: «Мы должны действовать серьезно, если не перекроем центр города, никто не будет уважать нас».
Готовы люди и к решительным действиям против штрейкбрехеров: «Мы должны заставить плакать тех, кто рискнет работать вместо нас».
Пятница, 22 ноября 2019 г. 1
Источник: Портал Информер