В начале июля подешевели авиабилеты в Крым

11 июля 2019     21
В начале июля подешевели авиабилеты в Крым

 

В июле зафиксировано снижение стоимости авиаперелетов в Крым и обратно. Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов Крыма со ссылкой на сервис бронирования авиабилетов Biletix.

По данным аналитиков сайта, средний чек снизился в цене на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Так, билеты из российских городов в Симферополь подешевели с 12 446 до 10 844 рублей.

Отдельные направления подешевели более чем на 70%. Так, авиаперелет из Тюмени в Симферополь и обратно стал доступнее на 71%, из Новосибирска — на 51%, из Нижнего Новгорода — на 42%.

Билеты на авиарейсы из Санкт-Петербурга в столицу Крыма снизились в цене на 37%

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Мобильные автозаправки на трассе "Таврида" заработают в ближайшие дни
Мобильные автозаправки на трассе "Таврида" заработают в ближайшие дни

Первые станции установили под Керчью, а также между Феодосией и Белогорском. Там можно будет приобрести два вида топлива – дизельное …


В севастопольских сёлах монтируют остановочные пункты
В севастопольских сёлах монтируют остановочные пункты

Ремонтом шести поврежденных остановочных павильонов, установкой 16 новых, устройством 10 площадок на автомобильных дорогах сейчас заняты рабочие. О том, как …


Замглавы Пенсионного фонда России признал вину
Замглавы Пенсионного фонда России признал вину

Замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов признал вину в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря …


В Псковской области перезахоронили останки 60 погибших в Великую Отечественную войну
В Псковской области перезахоронили останки 60 погибших в Великую Отечественную войну

В Пушкиногорском районе перезахоронили более 60 останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщают «Невские новости» со …


В начале июля подешевели авиабилеты в Крым
В начале июля подешевели авиабилеты в Крым

 



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info