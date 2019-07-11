В начале июля подешевели авиабилеты в Крым

В июле зафиксировано снижение стоимости авиаперелетов в Крым и обратно. Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов Крыма со ссылкой на сервис бронирования авиабилетов Biletix.
По данным аналитиков сайта, средний чек снизился в цене на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Так, билеты из российских городов в Симферополь подешевели с 12 446 до 10 844 рублей.
Отдельные направления подешевели более чем на 70%. Так, авиаперелет из Тюмени в Симферополь и обратно стал доступнее на 71%, из Новосибирска — на 51%, из Нижнего Новгорода — на 42%.
Билеты на авиарейсы из Санкт-Петербурга в столицу Крыма снизились в цене на 37%.
Источник: Портал Информер
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