В Нижнем Новгороде двое мужчин убили свою беременную знакомую и подожгли её квартиру

В Нижнем Новгороде арестованы двоих мужчин, подозреваемых в убийстве своей беременной знакомой.

Ее тело с признаками насильственной смерти было найдено в квартире одного из домов по улице Архангельская 2 ноября.

В тот же день по подозрению в убийстве были задержаны 19-летний и 27-летний знакомые погибшей.

«По версии следствия, 2 ноября в утреннее время нетрезвые подозреваемые находились в квартире потерпевшей. Поссорившись с ней на бытовой почве, они нанесли хозяйке множественные удары ножом по телу, после чего похитили принадлежащие ей украшения.

С целью сокрытия совершенного преступления, они подожгли квартиру и скрылись с места преступления.

При этом оба злоумышленника знали о том, что женщина находилась в состоянии беременности», — сообщили в СУ СКР по региону.

Суд арестовал подозреваемых в жестоком убийстве. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

<!-- (function(w,doc) { if (!w.__utlWdgt ) { w.__utlWdgt = true; var d = doc, s = d.createElement('script'), g = 'getElementsByTagName'; s.type = 'text/javascript'; s.charset='UTF-8'; s.async = true; s.src = ('https:' == w.location.protocol ? 'https' : 'http') + '://w.uptolike.com/widgets/v1/uptolike.js'; var h=d[g]('body')[0]; h.appendChild(s); }})(window,document); -->







Понедельник, 4 ноября 2019 г. 407

Источник: Портал Информер