В Нижнем Новгороде двое мужчин убили свою беременную знакомую и подожгли её квартиру

4 ноября 2019     24
В Нижнем Новгороде двое мужчин убили свою беременную знакомую и подожгли её квартиру

В Нижнем Новгороде арестованы двоих мужчин, подозреваемых в убийстве своей беременной знакомой.

Ее тело с признаками насильственной смерти было найдено в квартире одного из домов по улице Архангельская 2 ноября.

В тот же день по подозрению в убийстве были задержаны 19-летний и 27-летний знакомые погибшей.

«По версии следствия, 2 ноября в утреннее время нетрезвые подозреваемые находились в квартире потерпевшей. Поссорившись с ней на бытовой почве, они нанесли хозяйке множественные удары ножом по телу, после чего похитили принадлежащие ей украшения.

С целью сокрытия совершенного преступления, они подожгли квартиру и скрылись с места преступления.

При этом оба злоумышленника знали о том, что женщина находилась в состоянии беременности», — сообщили в СУ СКР по региону.

Суд арестовал подозреваемых в жестоком убийстве. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Понедельник, 4 ноября 2019 г. 407

Источник: Портал Информер

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