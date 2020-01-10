В новогодние праздники сотрудники Сеприроднадзора и казаки провели 350 рейдов

10 января 2020     6
В новогодние праздники сотрудники Сеприроднадзора и казаки провели 350 рейдов

В  период новогодних праздников специалисты главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя совместно с работниками Севастопольского лесничества ежедневно проводили рейды.

В зоне их внимания были лесные участки и особо охраняемые природные территории.

«Всего было проведено более 350 рейдовых мероприятий как в дневное, так и в ночное время. Благодаря усиленному контролю нарушений за период с 31 декабря 2019 года по 9 января 2020 года не выявлено», — сообщила пресс-служба Севприроднадзора. 

В ходе рейдов с гражданами проведено 517 бесед о недопустимости нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе в сфере лесных отношений и охоты.К совместному патрулированию привлекались представители МВД и казачества. 



Пятница, 10 января 2020 г. 3

Источник: Портал Информер

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