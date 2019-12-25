В новогоднюю ночь в Севастополе продлят работу пассажирских катеров

В новогоднюю ночь планируется выделение дополнительных рейсов пассажирских катеров на линии «Город-Северная».

С расписанием движения катеров портового флота можно ознакомиться на официальном сайте ГУП ГС «Севастопольский морской порт».Также 1 января 2020 года:

– на линии «Город-Северная» с 05:00 до 13:00 будет работать 2 катера;

– на линии «Радиогорка-Артбухта» с 06:30 до 13:00 будет работать 1 катер;

– работу парома планируется начать с 10:30 от Северной стороны.



С 13:00 на всех линиях катера будут работать в полном объеме согласно расписанию выходного дня.







Среда, 25 декабря 2019 г. 36

Источник: Портал Информер