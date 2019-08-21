В Новой Москве военный выстрелил себе в голову

В московской области, отавной полковник случайно выстрелил себе в голову из наградного пистолета.

Происшествие произошло вечером 19 августа в квартире в Новой Москве, куда он недавно переехал из Керчи. По данным источника в правоохранительных органах, 43-летний мужчина показывал супруге оружие, которым его наградили за воинские заслуги в Крыму в 2014 году. В какой-то момент он решил почесать пистолетом висок, не проверив наличие патрона и произошел выстрел.

Женщина вызвала скорую помощь, пострадавшего доставили в больницу. К счастью, пуля прошла по касательной, не задев жизненно важные органы. После оказания необходимой медицинской помощи мужчину отпустили домой.

«Проверял обойму, не думал, что он заряжен. И тут, не поверите, зачесался висок. Почесал голову «стволом», когда неожиданно грянул выстрел. В патроннике, оказывается, была пуля. Представляете, всю жизнь связан с оружием, и тут такая нелепость», — рассказал пострадавший.





Среда, 21 августа 2019 г. 3

Источник: Портал Информер