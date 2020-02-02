В Новосибирске обрушилась крыша кафе (ФОТО)

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сигнал об обрушении поступил в 3:39 по местному времени.
«Из-под завалов одноэтажного строения из сандвич-панелей, пристроенного к кирпичному зданию, спасатели извлекли пять человек, которые были переданы медикам. Одну женщину обнаружили без признаков жизни», — пояснили в ведомстве.
Площадь обрушения составила около 240 квадратных метров. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 190 человек
По данным МЧС, в пристройке была раздевалка для посетителей кафе. Причиной обрушения кровли мог стать скопившийся на крыше снег. Ликвидацией последствий ЧП занимались 160 человек.
Воскресенье, 2 февраля 2020 г. 527
Источник: Портал Информер