В Новосибирске рухнула стена жилого дома (ВИДЕО)

28 августа 2019     18
В Новосибирске рухнула стена жилого дома (ВИДЕО)

В результате обрушения стены на стройке дома в Новосибирске погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК по Новосибирской области.

По словам собеседников агентства, точное число погибших пока не установлено, однако уже известно, что это не менее двух человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, на место происшествия выехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, что при обрушении стены под завалами оказались 12 человек, одного рабочего извлекли живым со множественными ранами.

Как сообщили в МЧС, обрушились почти 400 квадратных метров здания. На территории стройплощадки проходил снос ветхого здания и возведение на его месте оздоровительного центра. Сообщение об обрушении стены и перекрытия реконструируемого одноэтажного здания на улице Ударной в Ленинском районе поступило в МЧС 28 августа в 12:20 по местному времени (8:20 мск).


Среда, 28 августа 2019 г. 111

Источник: Портал Информер

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