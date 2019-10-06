В Нью-Йорке ФБР задержало депутата Госдумы Ингу Юмашеву

Сотрудники ФБР задержали в аэропорту Нью-Йорка журналистку и депутата Госдумы Ингу Юмашеву, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

Юмашева приехала в Штаты на форум «Диалог Форт-Росс», который пройдет 6 октября. По словам посла, ей задавали «абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы».

«Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из сената или нижней палаты конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что не получили визу, или те, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево», – сказал Антонов.

Российское посольство направило ноту протеста в госдепартамент США в связи с инцидентом.

«Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Мы рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы», – сказал АнтоновПредседатель Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье, 6 октября, жестко отреагировал на допрос Инги Юмашевой.

В пресс-службе Госдумы сегодня отметили, что Володин назвал часовой допрос Юмашевой “циничной провокацией”

Ранее посольство США в России не выдало визы части российской делегации для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Незадолго до этого российской делегации не выдали американские визы на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).





Воскресенье, 6 октября 2019 г. 5

Источник: Портал Информер