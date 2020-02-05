В октябре в России пройдет первая цифровая перепись населения

Первая в истории России цифровая перепись населения пройдет с 1 по 31 октября. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Смелов.

«Цифровизация переписи позволит нам ускорить обработку данных и подведение итогов», — сказал он.

По его словам, перепись можно будет пройти через портал Госуслуг и в крупных многофункциональных центрах, а также по домам будут ходить переписчики. Первые результаты станут известны в декабре текущего года, данные по всем субъектам подсчитают к середине 2021 года.







Среда, 5 февраля 2020 г. 529

Источник: Портал Информер