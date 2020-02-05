В октябре в России пройдет первая цифровая перепись населения

5 февраля 2020     9
В октябре в России пройдет первая цифровая перепись населения

Первая в истории России цифровая перепись населения пройдет с 1 по 31 октября. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Смелов.

«Цифровизация переписи позволит нам ускорить обработку данных и подведение итогов», — сказал он.

По его словам, перепись можно будет пройти через портал Госуслуг и в крупных многофункциональных центрах, а также по домам будут ходить переписчики. Первые результаты станут известны в декабре текущего года, данные по всем субъектам подсчитают к середине 2021 года.



Среда, 5 февраля 2020 г. 529

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В России не рассматривают вопрос прекращения авиасообщения с Китаем
В России не рассматривают вопрос прекращения авиасообщения с Китаем

Государство может компенсировать российским авиакомпаниям потери из-за ограничения авиасообщения с Китаем, заявил министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, 3 …


В октябре в России пройдет первая цифровая перепись населения
В октябре в России пройдет первая цифровая перепись населения

Первая в истории России цифровая перепись населения пройдет с 1 по 31 октября. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы …


Вести Севастополь 5.02.2020
Вести Севастополь 5.02.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Севастопольцы, вернувшиеся из Китая, остаются под контролем врачей. Дефицита медицинских масок в аптеках города нет. – …


В Севастополе организовали патрулирование несанкционированных свалок
В Севастополе организовали патрулирование несанкционированных свалок

В Севастополе усиливается контроль за несанкционированными свалками и строительными компаниями, которые выгружают там мусор. Один такой стихийный полигон, находится в …


Выставка Дали в Манеже продлит часы работы по определенным дням
Выставка Дали в Манеже продлит часы работы по определенным дням

Организаторы выставки работ Сальвадора Дали в московском «Манеже» решили продлить работу экспозиции на час в определенные дни — теперь по …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты