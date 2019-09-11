В октябре на дорогах Севастополя появится новая разметка

Новая дорожная разметка «вафельница» впервые появится на перекрёстках Севастополя до конца сентября. Её нанесут на пересечении улицы Адмирала Октябрьского, улицы Большая Морская и улицы Суворова, а также на площади Восставших. Разметка должна увеличить пропускную способность.

«К сожалению, картину, когда водители выезжают на занятые перекрестки и создают помехи для других автомобилистов, блокируя перпендикулярные улицы, можно наблюдать в Севастополе довольно часто. «Вафельница» в сочетании с дорожной камерой призваны дисциплинировать таких водителей и разгрузить транспортные потоки», – сказал начальник отдела организации безопасности дорожного движения ГБУ «Севастопольский автодор» Сергей Волков.

Что такое вафельная разметка на дорогах?

Вафельная разметка — это новый для РФ тип дорожной разметки, полноценно появившийся на дорогах страны в 2019 году (до этого были эксперименты с вафельной разметкой в Москве).

В отношении вафельной разметки (Разметка 1.26 ПДД) нужно запомнить одно единственное правило – на ней нельзя останавливаться, если для вашей полосы движения загорелся красный свет.

Вафельная разметка выполняет две функции:

Ограничивает и выделяет пространство для камер ГИБДД, в рамках которого стоящим машинам автоматически выписываются штрафы по статье 12.13.1 КоАП РФ «Нарушение правил проезда перекрестка». Повышает бдительность водителей при проезде перекрестка, упрощая действия на нем до формулы –

Пункт ПДД РФ «вафельная разметка» 13.2.:

«Запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участка перекрестка, обозначенного разметкой 1.26, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами».

С 2019 года штраф за вафельную разметку в 1000 рублей выписывают автоматические камеры ГИБДД, определяя неподвижное состояние автомобиля на перекрестке, при включенном красном сигнале светофора для его направления движения.

Исключение: закон делает исключение в том случае, если выезд на перекресток с вафельной разметкой осуществлялся для поворота (Статья 12.13.1 КоАП РФ).





Среда, 11 сентября 2019 г. 345

Источник: Портал Информер