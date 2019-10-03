В октябре Севастополь примет кинофестиваль «Святой Владимир»

Пятый фестиваль кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир» пройдёт в Севастополе с 19 по 23 октября. На рассмотрение отборочной комиссии было представлено более 300 работ от желающих принять участие в мероприятии.

«Во всех шести номинациях конкурсную программу составят 50 фильмов, и ещё 30 работ будут включены в программу внеконкурсного показа», – сообщили организаторы фестиваля.

Среди номинаций фестиваля документальное кино (короткий и полный метр), игровое кино (короткий и полный метр), анимационные фильмы и телевизионные проекты. Победители и призёры по решению жюри будут награждены призами, лауреаты – дипломами. Также регламентом фестиваля предусмотрены Гран-При и приз зрительских симпатий.

Организаторы при отборе работ отдают предпочтение картинам для семейного просмотра о примерах милосердия, помощи нуждающимся, преодолении жизненных трудностей. В приоритете православное кино.

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры РФ и Фонда президентских грантов.





Четверг, 3 октября 2019 г. 393

Источник: Портал Информер