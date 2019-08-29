В онкодиспансер Севастополя поступит новое оборудование

29 августа 2019     10
В онкодиспансер Севастополя поступит новое оборудование

В Севастопольский городской онкологический диспансер поступит новое медицинское оборудование. Аппаратура закуплена для медучреждения за счет средств правительства Москвы.

Так, в онкодиспансер поступит дополнительный эндовидеохирургический комплекс. Он даст возможность проводить сложные малотравматические операции еще чаще и на более высоком уровне.

Закуплены и современные аппараты ультразвуковой диагностики. УЗИ сделают обследования более доступными и повысят раннюю выявляемость заболеваний. Это, в свою очередь, поможет в сохранении жизни пациентов.

Ожидаются в медицинском учреждении и новые аппараты искусственной вентиляции легких, они также помогут медикам в оказании качественной медпомощи пациентам.

Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», утвержденного президентом России в прошлом году. Онкологическая служба Севастополя активно модернизируется. В октябре планируется запуск лучевого ускорителя.

«Лучевой ускоритель позволит расширить спектр методов лечения и проводить современное радиотерапевтическое лечение злокачественных новообразований на более высоком уровне. Кроме того, его использование позволит не повреждать окружающие здоровые ткани, а также сократит количество лучевых осложнений», – сообщили в Севастопольском городском онкологическом диспансере.

Кроме того, медицинское учреждение было практически полностью отремонтировано, в части здания ремонт еще ведется.

За прошлый год в онкодиспансере начали проводить и новые для города виды операций. Ранее для таких видов хирургических вмешательств пациенты уезжали в другие регионы, теперь нужная им помощь стала доступна и в Севастополе.


Четверг, 29 августа 2019 г. 50

Источник: Портал Информер

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