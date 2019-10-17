В ООН потребовали закрыть украинский сайт «Миротворец»

17 октября 2019     18
В ООН потребовали закрыть украинский сайт «Миротворец»

Деятельность украинского националистического сайта «Миротворец» является незаконной и нарушает международные нормы.

К такому выводу пришла Мониторинговая миссия ООН на Украине.

Зампред мониторинговой миссии ООН Бенджамин Моро выступил на заседании комитета Верховной Рады по свободе слова и потребовал от украинских депутатов закрыть одиозный сайт.

«Я снова и снова напоминаю вам один очень известный вам момент – это сайт «Миротворец». Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных в свою очередь несёт опасность для таких лиц», – заявил Моро.

Он напомнил, что используя незаконно опубликованные на сайте личные данные, украинские ненонацисты не только преследуют людей, создавая им проблемы в общественной и профессиональной деятельности, но и убивают их.

«К сожалению, контактные данные журналистов все еще остаются на сайте, что несет для них опасность», – отметил представитель ООН и призвал украинских депутатов инициировать закрытие неонацистского сайта.

Напомним, в прошлом году МИД Германии уже призывало официальный Киев закрыть экстремисткий  сайт «Миротворец».

«В прошлом мы четко продемонстрировали нашу позицию украинской стороне, и мы настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта. Это мы делаем и сейчас», – заявляли в МИД Германии.



Четверг, 17 октября 2019 г. 39

Источник: Портал Информер

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