В отношении злостного севастопольского алиментщика возбуждено уголовное дело

21 января 2020     14
В отношении злостного севастопольского алиментщика возбуждено уголовное дело

Житель Севастополя, ранее приговоренный к 90 часам принудительных работ за неуплату алиментов на свою несовершеннолетнюю дочь, не пересмотрел свое отношение к этому вопросу и получил более жесткое наказание. Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП в Севастополе.

«У него образовалась задолженность в размере более 680 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе.

В отношении должника было возбуждено уголовное дело. Мировой судья, изучив все обстоятельства и личность подсудимого, объявил приговор и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием из заработной платы в доход государства 10%.Напомним, что ранее управление ФССП сообщало о том, что суд назначил местному жителю полгода исправительных работ в связи с долгом по уплате алиментов в сумме более 75 тысяч рублей.



Вторник, 21 января 2020 г. 354

Источник: Портал Информер

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