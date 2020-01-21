В отношении злостного севастопольского алиментщика возбуждено уголовное дело

Житель Севастополя, ранее приговоренный к 90 часам принудительных работ за неуплату алиментов на свою несовершеннолетнюю дочь, не пересмотрел свое отношение к этому вопросу и получил более жесткое наказание. Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП в Севастополе.

«У него образовалась задолженность в размере более 680 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе.

В отношении должника было возбуждено уголовное дело. Мировой судья, изучив все обстоятельства и личность подсудимого, объявил приговор и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием из заработной платы в доход государства 10%.Напомним, что ранее управление ФССП сообщало о том, что суд назначил местному жителю полгода исправительных работ в связи с долгом по уплате алиментов в сумме более 75 тысяч рублей.







Вторник, 21 января 2020 г. 354

Источник: Портал Информер