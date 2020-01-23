В отношении севастопольской фирмы возбудили уголовное дело

ООО «Римус» задолжало ООО «Спектр Электроника» 126 тысяч рублей. Дело находилось на контроле севастопольского управления ФССП. Должник получил уведомление о необходимости заплатить по счету, но проигнорировал его, в связи с чем был оштрафован.

«Штраф должник оплатил, а текущую задолженность не спешил погашать. Сведения о наличии расчетного счета не предоставил, а также провел финансовые операции, получив на счет более 10 млн рублей», — сообщает пресс-служба управления.Сумма была достаточной, чтобы погасить долг, но администрация предприятия распорядилась деньгами иначе.

Дознаватель УФССП России по Севастополю возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению).







Четверг, 23 января 2020 г. 113

Источник: Портал Информер