В охваченном эпидемией Китае люди в панике штурмуют продуктовые магазины и больницы (ФОТО, ВИДЕО)

Периодически появляется информация о симптомах нового вируса среди россиян, однако ни один случай не подтвердился. Вечером 22 января из аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали двух пассажиров (россиянина и гражданина КНР), прилетевших из Шанхая, с высокой температурой. Врачи пока не дали окончательного диагноза.

Опасен и смертелен! Что следует знать?

Коронавирус 2019-nCoV может вызвать у людей различные болезни: от обычной простуды до атипичной пневмонии (воспаление легких), которая может привести к смерти.

Симптомы заражения похожи на грипп и ОРВИ: у человека повышается температура, появляется сухой кашель с затрудненным дыханием. Все это может сопровождаться диарей или рвотой.

В Роспотребнадзоре напомнили о мерах предосторожности, которые надо соблюдать выезжающим в Китай. Лучше всего, конечно, отказаться от поездок. Но если вы всё-таки вынуждены ехать в Китай, то не следует посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, потреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, не посещать зоопарки, использовать медицинские маски, избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.

Дела в Китае

Из-за коронавируса в Китае закрыты города – Ухань и Хуанга. В Ухане не функционируют общественный транспорт, аэропорт и вокзалы. Все торгово-развлекательные центры и парки закрыты. Завтра такие же мероприятия будут проведены в Хуангае.

Китайцы падают в обморок на улице, в панике штурмуют продуктовые магазины и больницы.На улицах 11-миллионой Ухани пусто.

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В магазинах ажиотаж. Местные жители приобретают товары первой необходимости.

По информации Yicai Global, в одной из больниц Ухани пациенты часами ждут приема врача. В мэрии города отмечают, что места в медицинских учреждениях есть.

Сервисы такси работают, но с перебоями. Если водители видят, что конечный адрес находится рядом с больницей, не берут такой заказ, пишет «360» со ссылкой на россиянина, живущего в Ухани.

По его словам, власти не предоставляют официальную информацию горожанам о том, как себя обезопасить. Только сообщения с рекомендациями не выходить из дома и не контактировать с людьми.

В Шанхае проводят дезинфекцию территории, чтобы предотвратить распространение вируса.

Около торгового центра в Шанхае человек потерял сознание на улице.

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В городе Эчжоу закрыли железнодорожные станции.



Тревожно во всех городах Китая.

Источник: Портал Информер