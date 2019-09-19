В «Партии ветеранов России» потребовали для Собчак уголовного наказания за слова о Крыме

Председатель «Партии Ветеранов России» Ильдар Резяпов официально потребовал у Генерального прокурора РФ Юрия Чайки и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело в отношении телеведущей Ксении Собчак за ее высказывания о принадлежности Крыма.

«Принято к рассмотрению поступившее в Следственный комитет и Прокуратуру Российской Федерации заявление о возбуждении в отношении Ксении Собчак уголовного дела», — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Резяпов считает, что высказывания журналистки содержат «неприкрытую политическую провокацию российских либералов».

Он также обратился к депутатам Госдумы и членам крымского Совета Федерации с просьбой высказать свое мнение о заявлениях Собчак.

Напомним, что в начале сентября Ксения Собчак заявила в эфире украинской радиостанции «Новое время», что возвращение Крыма в состав Украины является лучшим способом наладить отношения Москвы и Киева. Она также сказала, что присоединение полуострова к РФ было нарушением международного законодательства.





Четверг, 19 сентября 2019 г. 1145

Источник: Портал Информер