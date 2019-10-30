В песках Сахары нашли следы древней цивилизации

30 октября 2019     10
В песках Сахары нашли следы древней цивилизации

На территории современной Сахары когда-то существовала древняя цивилизация. Ученые обнаружили давно ушедшее в песок русло реки и проследили его до городов возрастом 5 тысяч лет.

Исследователь Нил Брукс провел работу совместно с археологом Джоаном Кларком из Университета Восточной Англии. Само высохшее русло им удалось обнаружить благодаря спутниковым снимкам.

Полевые же экспедиции в эту местность долгое время были затруднены из-за нестабильной ситуации в регионе. Только сейчас Брукс и Кларк смогли пробраться непосредственно к руслу.

И здесь их ждало неожиданное открытие. Окраина Западной Сахары застроена сотнями каменных сооружений неизвестной цивилизации. Возраст построек превышает тысячи лет.

Большая часть уже поглощена песками. На поверхности остались постройки в форме кругов и полумесяцев, ряд конструкций очень напоминает распространенные по всему миру дольмены.

Длина самого большого дома (вернее будет назвать его комплексом: исследователи полагают, что когда-то постройка была чем-то вроде святилища) составляет 630 метров.



Среда, 30 октября 2019 г. 22

Источник: Портал Информер

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