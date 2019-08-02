В Петербурге поймали мошенницу, которая продавала фальшивые путевки в Артек

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая за 30 тыс. рублей продавала поддельные путевки в международный детский центр Артек, представляясь сотрудницей Следкома. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

О факте мошенничества стало известно 26 июля, когда пострадавшие заявили о преступлении на личном приеме к председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Как рассказали обманутые родители, женщина представлялась сотрудницей Следственного комитета, заверяя, что ведомство продает путевки в рамках сотрудничества с Артеком.

За вознаграждение в 30 тыс. рублей она обещала отправить детей в МДЦ на летнюю смену с 13 июля по 4 августа.

“Двенадцатого июля 2019 года всем родителям, купившим вышеуказанные путевки, пришли электронные письма о том, что их дети не прошли конкурсный отбор, в связи с чем им отказано в путевках. Деньги злоумышленница не вернула, а распорядилась ими по своему усмотрению”, – рассказала Петренко.

Позже выяснилось, что подозреваемая была неоднократно судима за совершение подобных преступлений. На данный момент принимается решение об избрании для мошенницы меры пресечения.





Пятница, 2 августа 2019 г. 33

Источник: Портал Информер