В полиции Крыма опровергли информацию о маньяке, который орудует в Феодосии

МВД опровергло сообщения о нападениях на женщин и детей в крымском поселке Приморский, распространяемые в феодосийских сообществах сети «Вконтакте». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Информация о некоем маньяке появилась в социальных сетях на прошлой неделе. Сообщалось, что он совершил, по меньшей мере, два нападения на женщин и детей в поселке Приморский. При этом пользователи сети писали о наличии ориентировок с приметами преступника, которые якобы были размещены территории одного из местных заводов.

«Сотрудники полиции проверили данную информацию, посетили указанное в сообщениях учреждение, провели беседы с работниками. Никакой ориентировки на территории организации не размещалось. Сами работники о серии нападений не слышали», – сказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что в Феодосии с начала года произошло одно нападение на женщину – его расследованием уже занимаются.

«На территории обслуживания ОМВД по Феодосии зафиксирован один случай причинения телесных повреждений женщине. В настоящее время сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, опрашивают гражданку, ее супруга, возможных очевидцев произошедшего. Других подобных фактов не зарегистрировано, в связи с чем, информация, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности», — сообщили в МВД по запросу Крыминформа.







Вторник, 21 января 2020 г. 17

Источник: Портал Информер