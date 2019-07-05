В Порошенко вселился бес (ВИДЕО)

Петр Порошенко, который отчаянно надеется прорваться в Верховную Раду со своей наспех переименованной политсилой «Европейская солидарность», ездит по стране с предвыборным чёсом.
Вечером 4 июля он встречался со своими потенциальными избирателями в Каменец-Подольском (Хмельницкая область) и выдал такое выступление со сцены, что шокировал даже тех наблюдателей, которые давно следят за его сомнительной политической деятельностью.
Слушая Порошенко, сложно поверить, что этот человек ещё недавно возглавлял государство.
Он, не скрывая злорадства, хвастался, что «его команде» удалось не допустить до выборов в Раду известного украинского медиаэксперта Анатолия Шария, которого он называл «кремлёвским ублюдком».
Сторонников Шария, которые присутствовали на митинге Порошенко с традиционными для них красными шариками, экс-президент оскорблял, называя «выб…ми», гнал в ВСУ и пообещал, что их «побьют».
В ходе выступления он сначала стал скандировать: «Гань-ба вам! Гань-ба Шарию!», а затем зачем-то: «По-ро-шен-ко! По-ро-шен-ко!».
Источник: Портал Информер