В Порошенко вселился бес (ВИДЕО)

Петр Порошенко, который отчаянно надеется прорваться в Верховную Раду со своей наспех переименованной политсилой «Европейская солидарность», ездит по стране с предвыборным чёсом.

Вечером 4 июля он встречался со своими потенциальными избирателями в Каменец-Подольском (Хмельницкая область) и выдал такое выступление со сцены, что шокировал даже тех наблюдателей, которые давно следят за его сомнительной политической деятельностью.

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Слушая Порошенко, сложно поверить, что этот человек ещё недавно возглавлял государство.

Он, не скрывая злорадства, хвастался, что «его команде» удалось не допустить до выборов в Раду известного украинского медиаэксперта Анатолия Шария, которого он называл «кремлёвским ублюдком».

Сторонников Шария, которые присутствовали на митинге Порошенко с традиционными для них красными шариками, экс-президент оскорблял, называя «выб…ми», гнал в ВСУ и пообещал, что их «побьют».

В ходе выступления он сначала стал скандировать: «Гань-ба вам! Гань-ба Шарию!», а затем зачем-то: «По-ро-шен-ко! По-ро-шен-ко!».