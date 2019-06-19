В поселке Крымская Роза состоялся «Фестиваль лаванды и розы»

На огромном поле, границы которого упирались в далекие леса и горы Крыма, развернулось основное действие Фестиваля. Здесь все желающие могли ознакомиться с видами эфиромасличных, а также и лекарственных растений, с сортами, выведенными учеными на экспериментальных полях НИИ сельского хозяйства Крыма (НИИСК), а также попробовать различную эфиромасличную продукцию.

На огромных полях здесь растет роза эфиромасличная, лаванда, фенхель, лимонная мята разных сортов селекции крымских ученых, поэтому воздух был наполнен невероятными ароматами…

Открыли Фестиваль глава муниципального образования Белогорский район, Сергей Махонин, глава администрации Белогорского района Галина Перелович и директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» Владимир Паштецкий.

Выступающие вспомнили о былой славе эфиромасличной отрасли в Крыму, и особенно поселка Крымская Роза, и выразили надежду, что с этого фестиваля и начнется возрождение одной из главных отраслей полуострова.

Владимир Паштецикй вручил грамоты представителям власти Белогорского района, сотрудникам института и рабочим предприятия. Журналистам он рассказал, что верит в возрождение эфиромасличной отрасли в Крыму и в то, что как когда-то, в годы Советской власти, эфирные масла, розовое абсолю и продукцию комбинатов будут покупать Франция и другие известные производители парфюмерной продукции.

На Фестивале был подписано несколько межрегиональных, межведомственных и даже международных соглашений для сотрудничества в производстве и переработке эфиромасличных и лекарственных растений.

Здесь же прошло несколько свадебных церемоний, молодожены так решили отметить важное событие в своей жизни, кроме того подарки были вручены крымскорозовцам – которые в этом году отмечают розовую (10 лет) и лавандовую (46 лет) свадьбы.

Фестиваль «Розы и Лаванды» был организован в первый раз, но выступавшие отмечали, что, по их мнению, он станет традиционным, и будет проходить каждый год в этой «столице» эфиромасличных культур для популяризации выращивания и переработки эфиромасличных растений и для решения проблем импортозамещения парфюмерии, косметики и фармацевтики. На поле Крымской Розы профессиональные фотозоны будут по выходным в течение месяца после открытия фестиваля.

Олег ШИРОКОВ, фото автора.

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