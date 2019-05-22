В поселке Научный открыли мемориал воинам Великой Отечественной войны

21 мая 2019     18
В поселке Научный открыли мемориал воинам Великой Отечественной войны

В поселке Научный Бахчисарайского района был торжественно открыт памятный мемориал воинам Великой Отечественной войны.

Памятник воздвигли между башней солнечного телескопа и другими сооружениями обсерватории на средства депутатов Крымского парламента, по инициативе председателя Госсовета РК Владимира Константинова, который и сам родом из этого поселка. Он инициировал идею памятника и стал спонсором его создания.

Это уже двенадцатый по счету такой памятник, которые были созданы в Крыму на личные пожертвования депутатов.

Район села Научного тоже был местом активной деятельности партизанских отрядов на полуострове, но данный памятный знак не был приурочен к каким-то событиям в этом районе, хотя здесь и шли ожесточенные бои, а посвящен всем, кто погиб в Крыму в этой страшной войне.

По словам Владимира Константинова, число погибших только в концлагере «Мирный» приближается к 200 тысячам, а общее число всех умерших в Крыму в той войне – и военных и мирных жителей составляет почти миллион человек.

Жители поселка искренне благодарили крымских парламентариев за память о павших героях и фронтовиках, живших и работавших в поселке Научный в послевоенные годы.

По словам Аллы Растопчиной-Шаховской, директора Крымской астрофизической обсерватории, в годы войны большинство сотрудников научного учреждения принимали участие в боевых действиях, много погибло и жителей поселка Научное.

Ветерану Олегу Блинову более 90 лет. На войне он не был – работал в тылу. По его словам, жителям поселка очень нужен такой подарок ко Дню Победы.

Минута молчания и оружейные залпы…

По словам жителей поселка, площадка, на которой открыли мемориал, станет самым знаковым местом в Научном, куда будут приходить ветераны, школьники и жители поселка.

Олег Широков, фото автора


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 Источник: Крымские новости


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