В посольстве России в Турции усилили меры безопасности из-за угроз сотрудникам дипмиссии

В Кремле уверены, что Турция сможет обеспечить безопасность всех сотрудников российской дипломатической миссии, которые работают в Анкаре. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения об угрозах, поступающих в адрес посла России в Турции Андрея Ерохова.

«Мы не сомневаемся, что турецкая сторона предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности российского посла… в соответствии с Венской конвенцией, а также духом наших двусторонних отношений», – сказал Песков.

Напомним, что Ерохов стал получать сообщения с угрозами в социальных сетях после успешного наступления сирийских войск в провинции Идлиб против протурецких боевиков и террористов.

В ответ на это президент Турции Эрдоган заявил, что Москва поддерживает наступление сирийских войска, в результате которого стал были убиты до 50 турецких солдат и офицеров.

После этого послу стали рекомендовать не выходить на улицы, поскольку его там якобы могут убить. Руководство дипмиссии попросило местные власти усилить охрану посольства.

Песков же добавил, что РФ и Турция продолжают обсуждать ситуацию в Сирии на уровне президентов, военных ведомств и экспертов.

«Да, действительно, ситуация в последнее время обострилась. В связи с этим по нашей просьбе турецкими властями предприняты дополнительные меры безопасности», – сообщила ТАСС пресс-секретарь посольства России в Турции Ирина Касимова.

По ее словам, Ерохов получил письма со следующим текстом: «Посол, не выходи на улицы Анкары».

«Мы понимаем, что люди, которые это пишут, вряд ли пойдут убивать, что они тем самым выплескивают свой гнев. Но нам тем не менее приходится с этим считаться», – отметила Касимова.

Напомним, 19 декабря 2016 года посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен террористом в Стамбуле во время открытия выставки в Центре современного искусства.







Пятница, 14 февраля 2020 г. 84

Источник: Портал Информер