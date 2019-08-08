В правительстве Севастополе изучают предложения по государственной кадастровой оценке объектов капитального строительства

8 августа 2019     16
В правительстве Севастополе изучают предложения по государственной кадастровой оценке объектов капитального строительства

В Севастополе завершился прием от жителей города предложений и замечаний к промежуточным результатам проведенной государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства. Об этом сообщил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.

«В 2019 году ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» проводит кадастровую оценку более 200 тысяч объектов капитального строительства.

Промежуточные результаты успешно прошли проверку в Росреестре и размещены в фонде данных государственной кадастровой оценки.

Севастопольцы, ознакомившись с предварительными результатами, обращались в Центр для внесения своих предложений или замечаний. Данная работа по приему обращений уже завершена.

Вместе с тем в городе функционирует комиссия по рассмотрению разногласий. Она будет работать на постоянной основе, так как является эффективным инструментом для урегулирования возникающих разногласий в досудебном порядке», – сказал Рустэм Зайнуллин.

К промежуточным отчетным документам в Центр государственной кадастровой оценки поступило 26 замечаний, также рассмотрены и даны письменные разъяснения по 10 обращениям собственников капитальных объектов.

Утвердить результаты кадастровой стоимости объектов капитального строительства планируется ориентировочно до 15 сентября 2019 года.

Напомним, что в 2018 году на территории города была проведена государственная кадастровая оценка около 98 тыс. земельных участков, кадастровая стоимость утверждена в начале 2019 года.

По словам Рустэма Зайнуллина, в Севастополе кадастровая стоимость земельных участков ниже, чем в иных регионах ЮФО с похожим географическим расположением.


Четверг, 8 августа 2019 г. 505

Источник: Портал Информер

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