В Правительстве Севастополе провели региональный день приема граждан

18 июня 2019     23
В Правительстве Севастополе провели региональный день приема граждан

18 июня в Севастополе прошел региональный день приема граждан. Жители имели возможность в оперативном режиме получить ответы и разъяснения на волнующие их вопросы у профильных заместителей Губернатора Севастополя и руководителей Департаментов.

«Обратная связь и открытость власти очень важны, поскольку позволяют вникнуть в вопросы, волнующие жителей, и соответственно наметить пути решения. Именно в ходе приема граждан мы пытаемся найти решение проблемы каждого человека, распутать тот «клубок проблем» который копился давно. К примеру, несоответствие документов, которые были выданы до 2014 года, с российским законодательством по части основания для возникновения жилищных прав», – отметил заместитель Губернатора Илья Пономарев.

Вице-губернатор подчеркнул, что жители также обращались с вопросами, обеспечения помещениями в общежитиях.

К и.о. заместителя Губернатора Ивану Кусову жители обращались с предложениями по созданию хорового театра в рамках строительства культурного кластера на мысе Хрустальном, а также созданию в регионе женской команды по водному поло и детской сборной в школе Олимпийского резерва.

«Приемы граждан проводятся регулярно и на постоянной основе. С помощью таких мероприятий решается достаточно большой объем вопросов волнующих жителей Севастополя. Сегодня я услышал от жителей отличные предложения. Одно из них: популяризация спортивного образа жизни – это как раз то, что мы пытаемся внедрить при строительстве наших парков и скверов», – сказал Иван Кусов.

Приемы граждан также провели вице-губернаторы Владимир Базаров, Владимир Татарчук, Сергей Валуев.

Одними из самых актуальных вопросов регионального дня приема граждан стали обращения, касающиеся имущественных и земельных отношений, благоустройства придомовых и общественных территорий, а также вопросы трудоустройства и безопасности.

Стоит отметить, что прием граждан не ограничен временными рамками – представители Правительства Севастополя принимают всех заявителей, обратившихся в соответствующем порядке приема.

Источник: Портал Информер

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