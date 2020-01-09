В правительстве Севастополя новые отставки

Врио губернатора Михаил Развожаев потребовал уволить руководителя ГБУ “Парки и скверы” Александра Федякова и заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Юрия Блохина. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Причиной отставки Федякова послужила ситуация с открытым перед Новым годом парком “Учкуевка”. “Эта история меня сильно расстроила… Парк торжественно открыли, радовались вместе с людьми. Большую часть новогодних праздников половина туалетов закрыта, площадка для выгула собак только позавчера открылась, от ваших (заместителя губернатора Севастополя Владимира Базарова) подчиненных фантастические объяснения…

Это либо какая-то безалаберность, либо тупость, просто какая-то диверсия. Я вас прошу с учетом других обстоятельств по руководителю “Парков и скверов” (Александру Федякову) кадровое решение готовьте с соответствующим предложением по замене”, – обратился Развожаев к своему заму Базарову.

Блохина решено уволить из-за того, что он, без разрешения, выдал застройщику (компании “Вида”) разрешение на разработку проектов планировки и межевания участка площадью 2,5 гектара на Столетовском проспекте, 4, куда входит сквер и часть территории школы №54.“У застройщика сохранился земельный участок в аренде, по решению суда он продолжает его использовать. Вид разрешенного использования – для организации аллеи с жилой застройкой. Такой достаточно странный вид разрешенного использования, но вместе с тем градостроительные условия использования не позволяют вести застройку”, – заявил и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

Развожаев поинтересовался у него, кто выдал разрешение на работы, а после ответа потребовал, чтобы Блохин написал заявление об увольнении.

“Коллеги, еще одна просьба – контролируйте своих подчиненных, еще одно такое несогласованное действие произойдет, я буду считать, что это недоработка непосредственно руководителя”, – подчеркнул Михаил Развожаев.







Четверг, 9 января 2020 г. 1985

Источник: Портал Информер