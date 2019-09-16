В правительстве Севастополя обсудили реконструкцию улицы Большая Морская

Концепция реконструкции улицы Большая Морская, которая недавно была представлена, требует общественного обсуждения. Первая презентация общественному совету при департаменте городского хозяйства проведена.

Теперь предстоит обсудить планы с представителями разных сообществ города.

Известно, что основной вопрос, который появился, это организация движения (транспорта). На него на этой неделе будет сделан больший акцент.

Отдельная встреча, посвящённая этой теме, будет проходить 18 сентября в рамках заседания общественного совета.

И.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов сообщил, что дискуссия развернулась в области ширины проезда, «которая могла бы быть пошире, а тротуары поменьше».

Врио губернатора Михаил Развожаев отметил, что «в центре всё должно быть как раз наоборот».

Глава региона поручил подчинённым представить подробный график встреч и провести заседание архитектурно-художественного совета на эту тему.

«Осталось две недели до начала активных действий», – сказал Развожаев.

Правительство Севастополя начало сбор предложений жителей относительно планов по благоустройству улицы Большая Морская в мае этого года.

Напомним, что на 17 сентября запланирована встреча со старшими домов на Большой Морской, а на 19 сентября — с предпринимателями.





Понедельник, 16 сентября 2019 г. 136

Источник: Портал Информер